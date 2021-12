Non solo Ciciretti, anche Folorunsho può lasciare Pordenone: due club di B su di lui

Fra i tanti giocatori che nel mercato di gennaio possono lasciare Pordenone, club a cui necessità un profondo rinnovamento per cercare di risollevarsi in campionato, oltre ad Amato Ciciretti c’è anche Michael Folorunsho. Il centrocampista romano è arrivato in neroverde in prestito dal Napoli, ma sarebbe finito nel mirino di due club, sempre in cadetteria. Si tratta di Reggina e Cosenza, con la società amaranto che ha già avuto il classe 1998 nelle sue fila nella passata stagione. A riportare la notizia di questo duplice interessamento sono Tuttosport e TifoCosenza.it.