Non solo De Zerbi, anche Locatelli spaventa il Sassuolo: "Sono pronto per una big"

Non c'è soltanto Roberto De Zerbi a immaginarsi un futuro lontano dal Sassuolo (e possibilmente in una big). Lo stesso discorso del suo allenatore l'ha fatto Manuel Locatelli ai microfoni del Corriere dello Sport: "Pronto per una grande? Sì. Sono cresciuto e sono pronto. Non so se questo sarà il mio ultimo anno qui o cosa mi riserverà il futuro. Quando e se ci saranno delle opportunità, le valuteremo tutti insieme", ha poi precisato il centrocampista neroverde, che non esclude l'eventualità di un trasferimento in un altro campionato:

"Giocare all'estero per me è un'opzione e in questo momento non mi precludo niente". L'azzurro ha però assicurato di non essere distratto dagli accostamenti ai grandi club: "Fa parte del mio lavoro e significa che ho alzato il mio livello. Certi attestati di stima e l'interessamento di grandi società aumentano le mie motivazioni e mi fanno capire che sono sulla strada giusta".