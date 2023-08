Non solo Demme: la Fiorentina ci prova anche per un altro centrocampista

GIOVANILI UFFICIALE - DANIEL HYSAJ LASCIA LA PRIMAVERA DEL NAPOLI: IL 2004 VA A GIOCARE IN SERIE C Daniel Hysaj lascia la Primavera del Napoli e passa al Taranto in Serie C. Daniel Hysaj lascia la Primavera del Napoli e passa al Taranto in Serie C. LE ALTRE DI A MILAN, NIENTE TAREMI: AFFARE SALTATO PER LE COMMISSIONI, I DETTAGLI Il futuro di Mehdi Taremi è ancora tutto da definire. Come anticipato, il Porto nella giornata di ieri aveva fatto sapere al Milan che c'erano i presupposti per chiudere l'operazione dopo il rilancio a 15 milioni di euro... Il futuro di Mehdi Taremi è ancora tutto da definire. Come anticipato, il Porto nella giornata di ieri aveva fatto sapere al Milan che c'erano i presupposti per chiudere l'operazione dopo il rilancio a 15 milioni di euro...