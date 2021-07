Non solo Emerson: Giuntoli valuta tre alternative

Emerson è il primo obiettivo del Napoli per la fascia sinistra, ma non l'unico. Si valutano le alternative: piace Olivera del Getafe, ci sono stati dei contatti con alcuni intermediari. Altre opzioni sono Mandava del Lille e Gudmunsson del Groningen, che hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2022, un’arma importante per far calare il prezzo.