Non solo Emerson Palmieri: il Napoli valuta un'alternativa per la fascia

Reinildo Mandava è l'alternativa a Emerson Palmieri per la fascia sinistra. Il terzino del Lille, fresco vincitore della Ligue 1, non è scomparso dai radar azzurri. Un nome che non si è sgonfiato, secondo il Corriere dello Sport, ma legato a doppio filo alla cessione di Mario Rui, in trattativa col Galatasaray.