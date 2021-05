Non solo Fabian e Koulibaly: in 5 possono lasciare, c'è anche Ospina

Estate di cessioni per il Napoli. Oltre a Koulibaly e Fabian, i due gioielli in vetrina che possono partire in caso di offerte, ci sono altri tre calciatori che potrebbero lasciare. Si tratta di Hysaj e Maksimovic, entrambi in scadenza di contratto, ma anche di Ospina, che potrebbe così permettere a Meret di diventare titolare fisso. Lo riporta Repubblica.