Non solo Fabian, rischio doppia cessione in mediana: si pensa a Barak e Svanberg

Non solo Fabian Ruiz, rischia di partire anche Demme. Per questo il Napoli si cautela. Giuntoli ha puntato da tempo due centrocampisti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Fabian Ruiz, rischia di partire anche Demme. Per questo il Napoli si cautela. Giuntoli ha puntato da tempo il ventisettenne Barak, 11 gol e 4 assist in campionato con il Verona, e poi Svanberg, ventitreenne uomo in copertina del Bologna. Con il contratto in scadenza nel 2023: una condizione che lima di certo il valore, la richiesta di partenza attestata tra i 12 e i 14 milioni (anche Everton e Arsenal hanno chiesto info). Lo scrive il Corriere dello Sport.