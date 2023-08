Non solo Folorunsho, Verona scatenato: Akpa Akpro a un passo. Nel mirino anche Caldara

Il Verona ha sorpassato i francesi del Tolosa nella corsa per Akpa Akpro, centrocampista ivoriano di proprietà della Lazio.

Il Verona ha sorpassato i francesi del Tolosa nella corsa per Akpa Akpro, centrocampista ivoriano di proprietà della Lazio. Il diesse Sogliano attende, inoltre, il via libera definitivo dal Napoli per un altro centrocampista, l'italiano di origini nigeriane Michael Folorunsho.

Inoltre il club scaligero ci prova anche per Mattia Caldara, in uscita dal Milan che lo ha escluso dal progetto tecnico. Il difensore italiano, che ha ancora un anno di contratto con i rossoneri, è finito nel mirino dei veneti, che proprio la scorsa stagione lo hanno condannato alla retrocessione, quando Caldara vestiva la maglia dello Spezia. Lo riporta Tuttosport.