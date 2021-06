Non solo Hysaj: Sarri punta un altro azzurro per la difesa della Lazio

Maurizio Sarri è pronto a sposare il progetto Lazio, che dunque passerà dal 3-5-2 al 4-3-1-2 (o 4-3-3). Per questo in difesa bisognerà fare mercato e l'allenatore di Figline potrebbe puntare due azzurri in scadenza di contratto: "In difesa, il passaggio alla formula a quattro si svilupperà partendo da Acerbi e Luiz Felipe da centrali. Come alternativa nel mezzo della retroguardia potrebbe riavere una chance Vavro, di ritorno dal prestito in Spagna all’Huesca. Sulle corsie esterne occorrono due innesti. In lista Hysaj e Maksimovic, entrambi in scadenza di contratto col Napoli, oltre a Lykogiannis del Cagliari (intavolata da tempo la trattativa per uno scambio con Fares)".