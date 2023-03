Non solo il Napoli, anche Arsenal e Newcastle su Hojlund: pronta maxi-offerta all’Atalanta

Rasmus Hojlund sta attirando l'attenzione di quasi tutti i top club d'Europa.

Rasmus Hojlund sta attirando l'attenzione di quasi tutti i top club d'Europa. Arrivato per 17 milioni di euro, come spiega TuttoAtalanta, su di lui ci sono sia Arsenal che Newcastle, disposte a pagare circa 50 milioni per il danese. Ricordiamo che il talento della Dea è stato accostato anche al Napoli come possibile successore di Victor Osimhen.