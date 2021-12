Non solo il Napoli: anche il Milan ha puntato Szalai per gennaio 

Il Milan continua a essere molto interessato a Sven Botman del Lille, per il quale i dirigenti si sono mossi per tempo anche se i francesi sono assolutamente decisi a non fare sconti. L'idea sarebbe quella di presentare una proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto per avvicinarsi ai 30 milioni richiesti, ma le difficoltà non sono poche. Per questo Maldini e Massara si sono mossi anche per chiedere informazioni al PSG per Abdou Diallo, per cui i parigini chiedono comunque tra i 20 e i 25 milioni. Una terza strada porta a Szalai del Fenerbahce, che piace molto anche al Napoli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.