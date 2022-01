Non solo il Napoli: anche il Torino in pressing su Gatti del Frosinone

Chiuso Pellegri, il Torino non sta a guardare ma vuole completare il proprio mercato con almeno un altro rinforzo. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i granata sono infatti in pressing per arrivare a Federico Gatti, centrale classe ’98 del Frosinone che piace tanto anche al Napoli. In attacco, si lavora alla chiusura per Demba Seck della SPAL.