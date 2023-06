Non solo il Napoli: anche la Sampdoria pensa ad Accardi

In attesa che si completi l'iter per il passaggio di proprietà in casa Sampdoria si ragiona anche sugli uomini da cui ripartire

TuttoNapoli.net © foto di Federico Gaetano In attesa che si completi l'iter per il passaggio di proprietà in casa Sampdoria si ragiona anche sugli uomini da cui ripartire. Con Manna bloccato dalla Juventus in casa blucerchiata sta prendendo sempre più piede l'ipotesi di Pietro Accardi dell'Empoli, che piace anche a Lazio e Napoli, come nuovo direttore sportivo mentre si è raffreddata la pista Claudio Chiellini reduce da un biennio al Pisa. Lo riferisce Tuttosport soffermandosi anche sul fronte allenatore con Luca Gotti, ex di Udinese e Spezia, che entra nella lista affiancando Baroni, Pirlo e Farioli.