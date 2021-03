Non solo il Napoli: anche un'altra squadra straniera pensa a Fonseca

Lo Spartak Mosca cambierà guida tecnica in estate. L'allenatore Domenico Tedesco, che ora è a -4 dallo Zenit capolista (lo Zenit gioca oggi alle 18 col CSKA Mosca, lo Spartak domani con l'Ural), ha annunciato che a fine stagione lascerà il club della Capitale. Così i russi stanno cercando un nuovo allenatore e secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com hanno approcciato Paulo Fonseca. L'allenatore della Roma è il primo della lista dello Spartak ma il lusitano ha respinto la proposta al mittente: Fonseca ha la testa solo e soltanto sulla Roma e, nonostante lo cerchi anche il Benfica, vuole restare nella Capitale dove peraltro il contratto si rinnoverà in automatico in caso di qualificazione Champions. Lo Spartak, come altro nome forte, sta pensando anche a Roberto De Zerbi che oggi ha perso col Sassuolo contro il Torino ma che è considerato dai dirigenti dei russi, e non soltanto, un uomo sul quale costruire un progetto futuro.