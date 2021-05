Non solo il Napoli: il Milan fa sul serio per De Paul, pronto grosso investimento

Archiviata la questione portiere con l'arrivo di Maignan e l'addio a parametro zero a Donnarumma, in casa Milan è già tempo di manovre di mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, la prima da sette anni a questa parte con la Champions League da disputare. In uscito il nodo da risolvere è relativo a Calhanoglu, in scadenza, che difficilmente rimarrà in rossonero, ma Maldini e Massara stanno valutando dei rinforzi di qualità ed esperienza. Il grosso investimento sembra poter rispondere al nome di Rodrigo De Paul. Lo scrive Sportmediaset.