Non solo il Napoli su Accardi: il ds dell'Empoli piace ad altri tre club

Tutti pazzi per i capisaldi dell'Empoli, non solo a livello di giocatori. Come scrive stamane La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Pietro Accardi e l'allenatore Paolo Zanetti restano infatti sotto la lente d'ingrandimento di numerose squadre di Serie A. Sul primo non sono calate le voci su Napoli e Lazio, recentemente si è aggiunta pure la Samp e attenzione al ritorno di fiamma della Fiorentina. Per il secondo, intrinsecamente legato alla conferma del ds, occhio invece al Bologna e alla stessa Fiorentina in caso di addio di Italiano.