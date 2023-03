Non solo il Napoli su Beto: ci pensa un club di Premier, l'Udinese apre alla cessione

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Udinese non ritengono inamovibile la posizione di Beto

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Udinese non ritengono inamovibile la posizione di Beto, attaccante portoghese che ha fatto molto bene nelle ultime due stagioni e che per questo ha attirato diversi estimatori, tra cui il Napoli. Già a gennaio si sarebbe mosso volentieri l'Everton, che in estate potrebbe tornare alla carica con i bianconeri pronti a cederlo davanti alla giusta offerta.