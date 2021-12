Non solo il Napoli su Gatti, c’è anche il Bologna. Ds Frosinone svela: “Bigon mi ha chiamato”

Il Bologna guarda con grande interesse a Federico Gatti, centrale difensivo classe ‘98 del Frosinone autore di un’ottima prima parte di stagione con i ciociari e seguito in Italia anche dal Napoli. A rivelare l’interesse è stato lo stesso direttore generale del club laziale Guido Angelozzi che al Corriere dello Sport ha spiegato: “Il Bologna è stato il primo a contattarmi per Gatti, Bigon mi ha chiamato dopo il match di Coppa Italia”.

Un affare che potrebbe essere facilitato dalla presenza in gialloazzurro di Federico Ravaglia, portiere di proprietà del Bologna che sta facendo vedere ottime cose alla corte di Grosso suscitando anche l’interesse di altri club in Italia e in Portogallo. Potrebbe essere lui la carta per arrivare a Gatti e anticipare la concorrenza.