Non solo il Napoli su Hojlund: sondaggio Juve per il dopo Vlahovic

Il Corriere dello Sport di oggi rivela che l'obiettivo per l'attacco della Juventus, in caso di addio a Vlahovic, è Rasmus Hojlund

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport di oggi rivela che l'obiettivo per l'attacco della Juventus, in caso di addio a Vlahovic, è Rasmus Hojlund: il quotidiano scrive di un sondaggio avvenuto nelle scorse ore con gli agenti del centravanti danese dell’Atalanta, che ha però tanti ammiratori in Premier League. Tornando al serbo, nel caso in cui non ci fosse un posto in Champions qualche sacrificio sarà inevitabile e il nome del grande investimento del gennaio 2022 è uno dei più in voga: il suo agente Darko Ristic continua a registrare gli interessi di mezza Europa.