Non solo il Napoli! Su Itakura piombano le big di Premier e spunta una clausola

Ko Itakura è uno dei nomi accostati al Napoli per la difesa. Il giapponese piaceva già in estate e negli ultimi giorni è un nome che è tornato in auge per gli azzurri, sebbene a gennaio sia difficile portarlo via dal Borussia Monchengladbach e non si tratterebbe di un rinforzo pronto all'uso poiché impegnato in Coppa d'Asia.

Tuttavia, come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il classe '97 fa gola anche alle big di Premier League. Il Liverpool ha inviato più volte i suoi talent scout a osservarlo da vicino, Ange Postecoglou lo vorrebbe per la retroguardia del suo Tottenham. Nel suo contratto col Gladbach c'è anche una clausola rescissoria, che però non è valida per gennaio.