Non solo il Napoli su Nandez: la Lazio piomba sul centrocampista del Cagliari

Nahitan Nandez continua ad essere chiacchieratissimo sul mercato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nahitan Nandez continua ad essere chiacchieratissimo sul mercato. Dopo il Napoli - riferisce La Nuova Sardegna - anche la Lazio si è inserita nella corsa al giocatore. Ma per l'uruguaiano non si scatenerà un'asta. Le pretendenti sanno che il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e pertanto l'offerta massima non andrà oltre i 7-8 milioni. Pochi per il Cagliari, che a questo punto potrebbe offrire un triennale a Nandez, consapevole però che bisognerà comunque fare i conti con l'agente del Leon Pablo Bentancur.