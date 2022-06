Non solo il Napoli su Orsolini: ci pensa il Sassuolo in caso di addio di Berardi

Per Orsolini il Bologna chiede fra i 12 e i 15 milioni e nella giornata di oggi è stato accostato anche al Napoli in caso di cessione di Politano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Domenico Berardi potrebbe essere lontano dal Sassuolo. In estate il capitano neroverde potrebbe lasciare la sua comfort zone per andare a giocare in una big. In caso di di addio il Sassuolo ha già individuato il sostituto: si tratta di Riccardo Orsolini, esterno del Bologna, che potrebbe chiedere la cessione nel caso in cui Mihajlovic dovesse puntare ancora sul 3-5-2, un modulo che non si sposa con le caratteristiche dell'ex Ascoli. Per Orsolini il Bologna chiede fra i 12 e i 15 milioni e nella giornata di oggi è stato accostato anche al Napoli in caso di cessione di Politano. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.