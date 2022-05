Non solo il Napoli su Scamacca: ci pensa l'Inter, ma il Sassuolo spara alto

Sull'attaccante classe '99 di Dionisi c'è anche il Napoli, ovviamente solo nel caso dovesse perdere Osimhen.

Inter all'opera per disegnare l'attacco della prossima stagione. Con Lautaro Martinez, pezzo pregiato per fare cassa, e Alexis Sanchez riserva di lusso alla ricerca di nuovi lidi, i nerazzurri dovranno trovare nuovi elementi per il reparto, che affianchino i confermati Dzeko e Correa. Il primo nome preso in esame, come riporta il Corriere dello Sport, è stato quello di Darwin Nunez del Benfica, ma l'uruguaiano che con quanto fatto vedere in questi mesi al Da Luz ha assunto valutazioni da top club fuori dalla portata dei nerazzurri.

Concorrenza al Napoli

Queste difficoltà portano a Gianluca Scamacca, attaccante in pole del Sassuolo. I contatti fra Marotta e Carnevali sono già iniziati anche se la valutazione di 40 milioni fatta dai neroverdi viene ritenuta eccessiva, in relazione anche a quanto viene "pesato" il cartellino di Andrea Pinamonti, contropartita nell'operazione. Sull'attaccante classe '99 di Dionisi c'è anche il Napoli, ovviamente solo nel caso dovesse perdere Osimhen.