Non solo il Napoli su Tameze: pressing della Fiorentina e ipotesi scambio con l’Hellas

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport La Fiorentina continua a puntare Adrien Tameze per il centrocampo, per rimpiazzare, almeno per i primi mesi della stagione Gaetano Castrovilli, alle prese con l'infortunio al ginocchio. Secondo quanto riportato da La Nazione, visti anche gli interessamenti di altri club per il giocatore, i viola potrebbero pensare a uno scambio con Riccardo Sottil, che interessa molto ai veneti e che dunque potrebbe essere inserito in un'eventuale trattativa.