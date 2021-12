Non solo il Napoli su Vecino: sondaggio della Juventus, ma Marotta chiude la porta

Interessante e inatteso retroscena di mercato, secondo quanto riporta La Repubblica oggi in edicola. All'interno di un pezzo di mercato dedicato alle due milanesi, si parla anche di un giocatore in uscita da parte dell'Inter come Matias Vecino. Per l'uruguaiano sarebbe arrivata una richiesta da parte della Juventus ma il rifiuto da parte dei nerazzurri alla proposta della Vecchia Signora.