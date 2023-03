Non solo il Napoli sul 2003 Shpendi: offerta del Sassuolo per l’attaccante del Cesena

Con la doppietta messa a segno contro la Virtus Entella nel turno infrasettimanale Stiven Shpendi ha superato il muro della doppia cifra nella casella gol segnati

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Con la doppietta messa a segno contro la Virtus Entella nel turno infrasettimanale Stiven Shpendi ha superato il muro della doppia cifra nella casella gol segnati portando a 11 le marcature in 24 presenze. Un bel bottino per l'attaccante albanese classe 2003 del Cesena che sta attirando sempre di più le attenzioni dei club di Serie A. Dopo Fiorentina e Napoli infatti sul giocatore è sbucato il Sassuolo pronto a mettere sul piatto ben 3 milioni di euro per il suo cartellino e battere così la concorrenza. Lo riferisce Tuttoc.com.