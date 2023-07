Non solo il sostituto di Kim ed il rinnovo di Osimhen: le altre manovre verso Dimaro

La priorità è il sostituto di Kim (ed in questo senso le prime scelte restano sempre Kilman e Le Normand) per completare il pacchetto di centrali

Giorni frenetici per il Napoli. Lunedì Rudi Garcia prenderà possesso del centro tecnico di Castel Volturno per i primi confronti con lo staff tecnico e medico per i dettagli della nuova stagione, conoscere meglio i tanti collaboratori che già lavorano nel club e introdurre i suoi, come il preparatore atletico Paolo Rongoni, il vice Stephane Jobard e il collaboratore storico Claude Fichaux. Parallelamente su una nave da crociera il presidente Aurelio De Laurentiis presenterà la maglia Scudetto, con tanto di nuovo sponsor tecnico e probabilmente gli verrà chiesto anche un punto sulle trattative di mercato più calde perché mancano pochi giorni all'inizio del ritiro di Dimaro.

La priorità è il sostituto di Kim (ed in questo senso le prime scelte restano sempre Kilman e Le Normand) per completare a Garcia il pacchetto di centrali mentre il nome più chiacchierato resta quello di Osimhen con contatti frequenti tra il suo agente e De Laurentiis per tentare il rinnovo (anche di un solo anno, in modo da rinviare il discorso tra 12 mesi). Il Napoli però si muove anche per i rinnovi di contratto: vicino quello di Giovanni Di Lorenzo (che firmerà a vita) mentre resta complesso quello di Zielinski in scadenza tra un anno (se non rinnova il Napoli non intende perderlo a zero). L'idea è di dare in prestito Alessandro Zanoli visto che il Genoa può garantirgli un campionato da protagonista e maggiore esperienza e per questo come vice-Di Lorenzo può arrivare Faraoni dal Verona (che cerca anche Folorunsho dai partenopei). Prime operazioni che possono dare effettivamente via al mercato del Napoli.