Non solo il Torino: spunta l'idea Meret anche per un altro club italiano

Porte girevoli in casa Spezia, dove in questo momento la società si sta concentrando sul ruolo di estremo difensore. Se la vicenda Ivan Provedel sembra più vicina ad una risoluzione, con la cessione alla Lazio del portiere friulano, i liguri sono ancora alla caccia di un sostituto, che possa dare il definitivo via libera a Provedel e al suo addio. Il nome in pole è quello di Bartomej Dragowski della Fiorentina, ma La Nazione edizione La Spezia oggi in edicola tiene aperte le porte anche a due altre alternative: Marco Carnesecchi dell'Atalanta, che sta recuperando da un infortunio alla spalla, e rilancia una pazza idea Alex Meret del Napoli, per cui potrebbe essere fatto un tentativo qualora gli azzurri chiudessero per Kepa.