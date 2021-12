Non solo Insigne e Belotti: il Toronto ha chiesto informazioni anche per Criscito

Non è una trattativa in fase avanzata come quella con Lorenzo Insigne. Ma il Toronto FC, negli ultimi giorni, ha preso contatti anche per un altro calciatore della nostra Serie A: si tratta del capitano del Genoa Domenico Criscito. Trovano conferma le indiscrezioni circolate in Canada nelle ultime ore: una approfondita richiesta di informazioni, che potrebbe presto tramutarsi in qualcosa di più.

Criscito, legatissimo al Genoa, da quando è rientrato dalla Russia ha rifiutato più di un'offerta pur di restare in rossoblù. Riuscirà eventualmente il Toronto a fargli cambiare idea?