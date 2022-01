Non solo Insigne, il Toronto FC in Italia il 7 febbraio per altri due italiani

Il Toronto FC non si fermerà a Lorenzo Insigne. Il 7 febbraio i vertici del club canadese saranno in Italia per proseguire la loro campagna di rafforzamento: per Domenico Criscito già raggiunto un accordo di massima su base triennale, un corteggiamento iniziato già negli ultimi giorni del 2021, ma la società di MLS ha anche un altro obiettivo, sempre un calciatore di proprietà del Genoa: è il centravanti Mattia Destro.