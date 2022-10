Non solo Jorginho e Koulibaly: il Chelsea ha chiesto un altro gioiello al Napoli

Dopo aver ceduto Jorginho e Koulibaly al Chelsea, il club azzurro ha ricevuto una nuova proposta - non ancora ufficiale - per un altro gioiello

© foto di www.imagephotoagency.it

