Non solo Juventus, l'ex azzurro Milik piace anche al PSG per sostituire Kean: la situazione

Intrecci di mercato fra Paris Saint-Germain e Juventus. In estate potrebbe innescarsi un giro interessante di punte fra la capitale francese e la Torino bianconera. A muovere il tutto sarebbero gli interessi del club rossoblu per Arkadiusz Milik, attaccante ex Napoli che con la maglia dell’Olympique Marsiglia ha ripreso a segnare con regolarità.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI - Nel caso in cui, riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l'interesse possa trasformarsi in operazione di mercato, si potrebbe liberare Moise Kean - che tornerebbe all'Everton per fine prestito - con Paratici che potrebbe anche sferrare l’affondo decisivo per riportarlo alla Juve.