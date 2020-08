Non solo Juventus, un altro club di A su Milik: ci pensa la Fiorentina

La Fiorentina è a caccia di un attaccante in grado di avvicinare il muro della doppia cifra. Secondo il Corriere dello Sport tra i nomi valutati dalla dirigenza viola sarebbe spuntato anche quello di Arkadiusz Milik, ma c'è da far fronte alla concorrenza della Juventus. Altra rivale, dunque, per i bianconeri. Ricordiamo che per l'attaccante polacco ci sarebbero sempre delle alternative all'estero.