Non solo Kilman e Danso: gli altri tre difensori che stuzzicano ADL

Kilman e Danso sono gli obiettivi principali per la difesa del Napoli. Ma come scrive il Corriere dello Sport non mancano le alternative

Kilman e Danso sono gli obiettivi principali per la difesa del Napoli. Per l'austriaco dalla Francia si parla di accordo fino al 2027 ma manca intesa con il Lens. Ma come scrive il Corriere dello Sport non mancano le alternative come Lacroix (23) del Wolfsburg e Mavropanos (25) dello Stoccarda, oltre a Sutalo (23) della Dinamo Zagabria su cui insiste anche la Fiorentina.