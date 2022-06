Non solo Koulibaly: tutti gli obiettivi della Juventus per il centrocampo

E in Italia? Bremer del Torino è un nome gradito, anche se complicato dal fatto che l'Inter si sia mossa con grande anticipo

Chiellini ha salutato, De Ligt è un'incognita. Al netto dell'arrivo di Gatti, che sarà valutato da Allegri, la difesa della Juventus per la prossima stagione è un cantiere. Ai bianconeri, scrive il Corriere dello Sport, piace sempre Gabriel Magalhaes, brasiliano dell'Arsenal, con cui si può provare a imbastire una discussione che preveda anche Arthur come argomento di trattativa.

E in Italia? Bremer del Torino è un nome gradito, anche se complicato dal fatto che l'Inter si sia mossa con grande anticipo, idem Milenkovic della Fiorentina. Secondo il quotidiano capitolino, una soluzione low cost potrebbe essere rappresentata da Alessio Romagnoli: in uscita dal Milan, non ha ancora trovato l'accordo con la Lazio. Non è escluso che se ne possa essere parlato ieri nell'incontro con Rafaela Pimenta, l'avvocato brasiliano che con Enzo Raiola guida l'agenzia che gestisce, oltre a De Ligt e Pogba, anche lo stesso difensore rossonero.