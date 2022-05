Non solo la Lazio su Mertens: c'è anche l'Inter ad aspettare la questione rinnovo

Come riportato da Sportitalia il belga ha dato priorità al Napoli, ma l'accordo per il rinnovo di contratto non è stato ancora trovato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter resta alla finestra per monitorare la situazione relativa a Dries Mertens: come riportato da Sportitalia il belga ha dato priorità al Napoli, ma l'accordo per il rinnovo di contratto non è stato ancora trovato. In caso di addio alla fine di giugno le due squadre in pole position sono i nerazzurri assieme alla Lazio, dove ritroverebbe il suo ex allenatore Maurizio Sarri.