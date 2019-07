Non solo la Roma su Hysaj: anche il Tottenham lo cerca per rimpiazzare Trippier

Non solo la Roma su Elseid Hysaj. Il terzino albanese in uscita dal Napoli è seguito anche dal Tottenham che deve sostituire l’ex obiettivo azzurro Trippier che è passato all’Atletico Madrid. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Mario Giuffredi, agente del calciatore ex Empoli, è a Dimaro da mercoledì sera, ha avuto vari colloqui con il direttore sportivo Giuntoli.