Non solo Lobotka, può arrivare subito Kumbulla dal Verona: operazione lampo

Caldo l'asse di mercato tra Napoli e Verona. La società azzurra sta lavorando ora per giugno agli arrivi di Amrabat e Rrahmani, rispettivamente centrocampista e difensore, profili interessanti per costruire il futuro. Ma c'è un giocatore della squadra di Juric che potrebbe arrivare subito. Si tratta di Marash Kumbulla, classe 2000, albanese ma di cittadinanza italiana, grande rivelazione di questo campionato. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che la rassicurante posizione in classifica degli scaligeri può farla diventare una trattativa lampo per gennaio. L'Hellas chiede 18 milioni, si tratta.