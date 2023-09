Non solo Lozano: il Napoli lavora alle ultime due cessioni

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Napoli vivrà quasi spettatore le ultime ore di affari

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Napoli vivrà quasi spettatore le ultime ore di affari: oltre a Demme (con poche chance), va definita la situazione del centrocampista Karim Zedadka, titolare di qualche richiesta in Francia. Dovrebbe restare Zerbin che gode della fiducia di Garcia, così come Gaetano come annunciato dal suo procuratore.