Non solo Luis Enrique: ADL pensa a due tecnici di Serie A

Luis Enrique è in cima alla lista di De Laurentiis come erede di Spalletti, ma non c'è solo lui

Luis Enrique è in cima alla lista di De Laurentiis come erede di Spalletti, ma non c'è solo lui. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, De Laurentiis, ovviamente, ha anche il De Laurentiis, ovviamente, ha anche il piano alternativo. Una serie, per la precisione: il primo si chiama Thiago Motta, 40 anni, cose davvero egregie con il Bologna e il marchio blaugrana nel passato: come Luis Enrique ha giocato nel Barça. E ancora: Vincenzo Italiano, 45 anni, è un altro regista del gioco bello.