Non solo Maksimovic: l'Inter si muove per un altro difensore di Serie A

Fali Ramadani, agente tra gli altri di Samir Handanovic, nei colloqui delle ultime settimane per il rinnovo del portiere dell'Inter, ha parlato con i nerazzurri anche di un altro pallino come Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina che non sta trovando l'accordo con i viola per il rinnovo (scadenza attuale nel 2022). Il giocatore serbo era già stato preso in esame per l'eventuale sostituzione di Skriniar in estate, ma ora è tornato di moda in vista di gennaio anche se i nerazzurri valutano con attenzione anche il nome di Maksimovic in scadenza col Napoli e di Izzo, potenzialmente in uscita dal Torino. A riportarlo è Tuttosport.