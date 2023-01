Non solo Malinovskyi, un altro big può lasciare l'Atalanta: è l'ex azzurro Zapata

Nessun prestito, ma la Dea è pronta a prendere in considerazioni offerte da 20 milioni di euro per la cessione

Dopo Ruslan Malinovskyi, calciatore ormai a un passo dall'Olympique Marsiglia, l'Atalanta in questa finestra di calciomercato può cedere anche altri suoi big per far spazio ai giovani. E tra questi, con Rasmus Højlund in rampa di lancio, c'è anche Duvan Zapata. Nessun prestito, ma la Dea è pronta a prendere in considerazioni offerte da 20 milioni di euro per la cessione di quello che, negli ultimi anni, è stato l'uomo chiave del suo reparto avanzato. Servirà l'offerta giusta ma Zapata non è più intoccabile. E se andrà via, la Dea tornerà sul mercato per sostituirlo. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.