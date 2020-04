Non solo Meret, il Milan pensa anche a Sirigu ma c'è il Napoli che può convincerlo

Non solo Meret: il Milan pensa di sostituire Donnarumma, che potrebbe partire, anche con Salvatore Sirigu, portiere del Torino, profilo di grande esperienza. Il quotidiano Tuttosport fa sapere, però, che su Sirigu c'è anche il Napoli e proprio il club azzurro avrebbe argomenti più interessanti per convincerlo. Il Napoli punterebbe Sirigu solo in caso di addio di Meret. Un intreccio tra i pali alle porte dell'estate.