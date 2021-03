Non solo Meret: la Roma pensa ad altri due portieri per sostituire Lopez

Non c'è solo Meret nei pensieri della Roma per il ruolo di portiere. Nel suo editoriale per TMW il giornalista Niccolò Ceccarini scrive: "Il club giallorosso sta cercando anche un nuovo portiere. Pau Lopez infatti non ha convinto fino in fondo. Musso è sicuramente un’ipotesi molto concreta ma attenzione anche a Gollini, altro profilo che piace molto".