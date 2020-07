Non solo Milik, la Juventus si fionda su un ex azzurro e prova a inserire Perin nell'affare

Secondo il Corriere dello Sport, Duvan Zapata è finito nel mirino della Juventus, il calciatore ex Napoli ha fatto un exploit incredibile da quando veste la maglia del club bergamasco, motivo per cui su di lui si sono accese tutte le luci, di ogni riflettore, che lo mettono in risalto tra i top club europei. Non solo Atletico Madrid dalla Spagna dunque, anche in Italia c’è il forte interesse dei diversi club.

ALTERNATIVA A MILIK - O lui o Arkadiusz Milik, ovviamente si tratta di due nomi alternativi. Duvan potrebbe dire addio all’Atalanta solo in caso di offerta pari al suo valore, che al momento risulta troppo elevato. Il presidente Percassi, infatti, non ha alcuna intenzione di cedere i propri pezzi pregiati. Il direttore sportivo bianconero Paratici avrebbe già impostato la trattativa: Perin più 30 milioni per convincere la Dea.