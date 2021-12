Non solo Nandez: già individuata la sua alternativa a centrocampo

Nahitan Nandez è diventato a sorpresa il primo obiettivo di mercato del Napoli per gennaio. Al momento però l'Inter è in vantaggio. Il Napoli ha già individuato la sua alternativa: è Matias Vecino dell'Inter, guarda caso il giocatore in uscita dai nerazzurri per far posto al connazionale del Cagliari. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.