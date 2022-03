Non solo Napoli, anche il Milan su Berardi: il Sassuolo spara alto per cederlo

Secondo quanto riportato da Tuttosport il problema sarebbe però la valutazione troppo alta fatta dagli emiliani, che vorrebbero 25-30 milioni

Il Milan continua a seguire con interesse Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo che in estate potrebbe lasciare i neroverdi e che piace anche al Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport il problema sarebbe però la valutazione troppo alta fatta dagli emiliani, che vorrebbero 25-30 milioni per lasciarlo partire. Per giocatori di 28 anni o più difficilmente il club di via Aldo Rossi investirà più di 15 milioni.