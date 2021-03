Non solo Napoli, anche Inter e Juve su Emerson: trapela la volontà del giocatore

Uno degli obiettivi del Napoli per la fascia sinistra di difesa è Emerson Palmieri, sebbene le quotazioni per un passaggio in azzurro siano in ribasso. Secondo Tuttosport, sul terzino del Chelsea ci sono anche la Juventus e soprattutto l'Inter. Antonio Conte stima l'oriundo della Nazionale e quest'ultimo lo sa, pertanto - si legge - avrà un occhio di riguardo per i nerazzurri, sempre se avranno la forza di agire.