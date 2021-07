Non solo Napoli e Inter su Zappacosta: sondaggio da un altro club di Serie A

Se Pol Lirola dovesse lasciare la Fiorentina, i viola si lanceranno alla ricerca di un sostituto. E, secondo il Corriere Fiorentino, si sarebbero già mossi. Il preferito è Davide Zappacosta, per il quale è già stato fatto un sondaggio con l'agente Lucci. L'ex Torino, che piace anche a Napoli e Inter, ha aperto a un ritorno in Serie A, ma il Chelsea non è ancora stato contattato. L'alternativa è Daniel Munoz del Genk.