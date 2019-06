Non solo Napoli e Juventus, anche l'Inter ora piomba su Trippier

Dopo Napoli e Juventus, anche l'Inter si è iscritta alla corsa per Kieran Trippier, esterno destro di proprietà del Tottenham. L'inglese classe '90 piace ad Antonio Conte, che lo ritiene profilo interessante per il ruolo di esterno a tutta fascia, anche se una vera e propria trattativa non è ancora stata avviata, spiega Tuttosport. La valutazione fatta dal Tottenham è di 30 milioni di euro e l'operazione potrebbe diventare calda dopo che saranno risolte (in un senso o nell'altro) le questioni Chiesa e Barella.